確診躁鬱症 至少得花7年
躁鬱症是時有耳聞的精神科病名，成大醫院表示，躁鬱症通常初發於青少年期及成年早期，確診平均要花上7年至12年，不少患者終生被診斷為思覺失調症或重鬱症。
成大醫院兼任護理督導長林靜蘭今天指出，躁鬱症終身盛率約2%至6%，會有情緒失調、衝動、人際關係障礙或持續憂鬱等表現，病程呈現高度復發性、慢性化，容易合併其他精神疾病。
躁鬱症患者常在緩解與發作交迭間，經歷情緒起伏的困擾，衍生人際、學業、職業及家庭層面等問題，如低學業成就、高自殺率、高離婚率及犯罪率，衝擊生活品質。
近期研究顯示，躁鬱症病因指向遺傳、神經發炎反應與社會節奏失衡的彼此惡性循環。情緒疾患病因理論之一的「社會時鐘理論」，指出內在生理節奏及外在生活節奏的失衡，是情感性疾病惡化的重要因素。
實證研究支持，晝夜節奏紊亂會干擾血清素及多巴胺迴路，引發情緒起伏。「負向的疾病觀感」常導致躁鬱症患者不願接受照護，不願遵囑服藥，停藥後再發病的風險逐年提高，病人功能退化、再住院的風險及醫療照顧成本跟著增加。
林靜蘭表示，躁鬱症病人在急性期以精神藥物治療為主，後續維持期應透過心理社會治療，有效協助病人規則服藥及處理情緒起伏問題，減少情緒症狀發作，降低復發及再住院，以達最佳穩定狀態。
成大醫院提供的「盪鞦韆團體」，就是一種有效的心理社會治療模式。主要是根據「社會時鐘理論」，採用心理衛生教育、行為治療及人際節奏治療，合併藥物治療，以改善病人的疾病觀感、生活節奏穩定性及情緒症狀的發作。1060301
(中央社)
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