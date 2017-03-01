讓招生合流 科大籲開放自訂高中職生比例

總統蔡英文去年公開宣示，技職教育必須成為主流教育，台科大校長也呼籲，政府開放一般大學與科技校院自訂招收高中職生的比例，讓高教、技職招生合流。

根據今天出版的「評鑑雙月刊」，台灣科技大學校長廖慶榮受訪時呼籲，政府開放所有一般大學與科技校院自訂招收高中職生的比例，讓高教、技職二體系招生合流，促使各大學更重實務取向，解決學用落差，發揮特色。

外界擔心高教和技職越趨同化，廖慶榮認為，高教技職化與技職高教化絕對殊途同歸，現在哪所大學沒有產學合作、沒實習、沒找業師上課，這些技職體系強調的重點，高教體系也在做，而科大培養學生，也不能只考慮就業，還得顧及學生的長遠發展，加強通識與外語能力，當公司要外派或調升主管，若英文不好，發展機會絕對受限。

「長遠來看，高教體系與技職體系大學一定要合流」，廖慶榮舉例，現在大學招生一分為二，科大以統測招高職生、大學以學測招高中生的現象，「全世界只有台灣獨有，非常奇怪」。

廖慶榮建議政府採階段性作法，第一步先開放一般大學與科技校院自訂招收高中生和高職生的比例，鼓勵大學多招高職生，科技校院招高中生的比例也不應設限。

他表示，現在高職生想進入台、成、清、交非常困難，因為學測不是他們熟悉的科目，頂大提供給高職生的申請入學名額也很少，可能不到百名，有人擔心科大收高中生恐排擠高職生升學空間，但科大若一味增加高中生名額，對學校也未必有利，名額開出來不見得就能招滿，各校應自行衡量可行性，自訂適合的招生比例。

高教與技職若招生合流，廖慶榮指出，未來高職應只保留就業率與市場需求高的職業類科，如美髮、汽車修護、冷凍空調等，讓學生畢業後立即就業，不再設普通科，想繼續升大學的人直接念高中。

「高教與技職體系合流才能真正解決學用落差問題」，廖慶榮表示，目前科大被批評走在一般大學的框框裡，兩個體系合流後，各大學可自由招收高中生與高職生，競爭更激烈，將促使更多大學往特色化方向轉型；如一般大學必須為高職生設計課程，更強調實務訓練，與業界緊密互動；科大也必須更凸顯自己的特色，才能提高競爭力。

廖慶榮也呼籲，推動高教、技職「雙主流」的高等教育，建議先從技職與高教經費的年度預算拉平做起，現在科技校院每生經費只有一般大學生的2/3，希望能以2到4年的時間逐步拉平，今年起教育經費從22.5%提高到23%，每年增加100多億元，建議107年度起優先用於增加技職經費。1060301

(中央社)