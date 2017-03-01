南韓報：中國官媒評論薩德太粗暴

我要評比

針對中國「人民日報」海外版官方SNS新聞的一篇文章指出，薩德一旦部署南韓，中韓關係將面臨「準斷交」，南韓中央日報評論此文實在「太粗暴」。

南韓「中央日報」今天以題為「中國反對薩德竟談斷交實在太粗暴」的社論，指責中國媒體一昧地批判、煽動抵制南韓，反對南韓部署終端高空區域防衛系統（THAAD，薩德）。

社論指出，中國媒體報導樂天為薩德提供部署用地的態度，令人大為震驚，也太粗暴。

社論指出，韓中關係在過去25年間實現的飛躍發展，證明兩國關係彌足珍貴。兩國實在不應輕易談及「斷交」一詞。

這篇社論指出，「人民日報」的姊妹報「環球時報」也應該停止煽動性報導。「環球時報」在社評中主張「把樂天逐出中國市場」、「逐步升級對韓國文化產品的進口限制」等，是煽動「抵制韓國貨運動」。1060301

(中央社)