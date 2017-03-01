南韓報：中國官媒評論薩德太粗暴
針對中國「人民日報」海外版官方SNS新聞的一篇文章指出，薩德一旦部署南韓，中韓關係將面臨「準斷交」，南韓中央日報評論此文實在「太粗暴」。
南韓「中央日報」今天以題為「中國反對薩德竟談斷交實在太粗暴」的社論，指責中國媒體一昧地批判、煽動抵制南韓，反對南韓部署終端高空區域防衛系統（THAAD，薩德）。
社論指出，中國媒體報導樂天為薩德提供部署用地的態度，令人大為震驚，也太粗暴。
社論指出，韓中關係在過去25年間實現的飛躍發展，證明兩國關係彌足珍貴。兩國實在不應輕易談及「斷交」一詞。
這篇社論指出，「人民日報」的姊妹報「環球時報」也應該停止煽動性報導。「環球時報」在社評中主張「把樂天逐出中國市場」、「逐步升級對韓國文化產品的進口限制」等，是煽動「抵制韓國貨運動」。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。