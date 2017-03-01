姚文智：將提案廢中正紀念堂組織法源
民進黨立委姚文智今天表示，中正紀念堂管理處組織法何必再修，直接廢止不就完成了，不管未來要如何利用，如何進行社會對話，都可先逕行廢止。
姚文智上午在臉書上表示，「二二八關懷總會長潘信行昨天幽幽的嘆息：『已經70年，不通再拖落去...』，餘音仍在我腦海迴盪，不斷地催促著我們。」
他說，「中正紀念堂管理處組織法」何必再修？直接廢止不就完成了？不管未來要如何利用（國會或故宮或其他），如何進行社會對話，都可先逕行廢止。
姚文智說，文化部長鄭麗君說的是「去威權」不是「去蔣」，與他昨天提的先「反威權再來定功過」如出一轍，且「反威權」也是各黨派都接受的共識。
他說，所以「真的不要再拖了」。姚文智說，將在立法院直接提案廢止中正紀念堂管理處組織法，並召開公聽會討論銅像遷移後，未來應當如何運用此一空間。
姚文智說，主張將中正紀念堂改為故宮博物院（正館或分館均可），是綜合了族群政治、文化、觀光、空間治理、公共預算等全面性考量，核心目標是卸下威權枷鎖，坐穩「民主自由之都」，然後，再朝向「華人文化首都」來定位台北。1060301
(中央社)
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