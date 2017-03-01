山東大爺騎牛上高速公路 為省錢抄捷近
中國大陸山東省青島市一名60多歲的男子日前竟騎著牛，緩慢地走在高速公路路肩上。巡邏民警發現後連忙引導他走下高速公路；而這名「騎牛大爺」則表示，是為了抄捷近才走高速公路。
古代傳說老子騎青牛過函谷關，在函谷關留下五千言「道德經」，而這一幕最近卻在中國大陸真實生活中上演。
青島新聞網報導，一名60多歲的山東大叔日前打算把牛送到親戚家養牛場去，如走小路得走十幾公里才能到，而用車把牛拉過去費用太高，為了少走路，他便選擇騎著牛走高速公路。
青島交警濰萊大隊民警當天巡邏到青新高速公路（青島－新河）52公里處發現這名「騎牛大爺」，立即告知他危險性，並引導著他牽牛從就近的收費站離開。
警方表示，當時高速公路上的車輛較多，老人騎著牛走高速，如果後面來車鳴喇叭，牛就會受到驚嚇，後果將不堪設想。
依據大陸法律規定，最高時速低於70公里的機動車，不得進入高速公路。高速公路上一般車輛時速都在100公里以上，騎著牛上高速公路很容易發生危險。1060301
(中央社)
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