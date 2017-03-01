腹瀉群聚增 小心症狀緩解還有傳染力

疾管署今天說，上週腹瀉群聚案件明顯增加，超過700人中鏢，主要是諾羅病毒，以國小、幼兒園學童為主。專家提醒，腹瀉就算好轉，48小時內仍有傳染力，應勤洗手。

衛生福利部疾病管制署今天公布上週疫情週報。有關腹瀉疫情，急診腹瀉就診病例百分比與前一週持平。但腹瀉群聚案件明顯增加，共計通報28起，其中23件（82%）發生在校園，主要仍以諾羅病毒感染為主。

疾管署副署長羅一鈞上午表示，這28起群聚通報有超過700人發病，其中13件國小、7件幼兒園。急診就診人次有7328人次，比前一週7635人次稍少，但群聚件數仍多。

根據疾管署統計資料，今年2月份腹瀉群聚已有71起，去年2月份則為47起，前年則為16起。今年2月的疫情為近3年同期新高。

羅一鈞說，氣溫低適合腹瀉病毒生存，加上台灣民眾對新型諾羅病毒多沒有抵抗力，諾羅的傳染性又很強，很容易發生群聚感染，近期學校開學，可能因此讓疫情傳播。

他表示，就算患者腹瀉症狀已經好轉，但48小時內，還是可以排出帶有病毒的糞便，具有傳染力。腹瀉是因糞口傳播，建議有腹瀉症狀的孩子，若去學校上課，廁後、吃飯前一定要注意勤洗手，才不會把病毒帶給其他小孩，也要盡量避免跟其他人有手部接觸。

國際的腹瀉疫情，韓國5歲以下急性腹瀉病毒檢出率近期仍處相對高點，以諾羅病毒（GII.2/GII.3）為多；日本感染性腸胃炎疫情近期明顯下降，較往年同期為低，檢出病原體中以諾羅病毒（GII.2）為主；英國諾羅感染疫情近期呈上下波動，較往年同期為低。1060301

(中央社)