清泉崗不只安非他命？驗尿驗出一級毒品

台中空軍清泉崗基地日前發現大量毒品，軍方全面進行驗尿自清，目前已有2303人完成初驗、尚有252人因休假等因素未驗，其中初驗陽性者27人，目前完成26人複驗，結果有8人呈陽性，為一級毒品反應。

此外，中檢與憲兵隊人員進行營區勘驗時，分別於24、27日又查獲毒品，讓清泉崗毒品查獲數量從51包增加至53包，奇怪的是，日前毒品種類初篩研判可能為安非他命，但驗尿陽性者皆為海洛因、嗎啡或鴉片等一級毒品反應，中間的落差在哪裡？台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東表示，當時只進行毒品初篩，真正結果要等刑事鑑定中心的報告才能確定。

此外，針對染毒的8名士官兵，郭景東表示，檢察官將進一步進行訊問、了解，若最後確定該8人有吸食毒品，將依情節、毒癮輕重等情況，分別給予觀察勒戒、緩起訴或起訴等處置。

而為釐清清泉崗毒品涉案情況，台中地檢署也組成專案小組深入調查，郭景東說，目前已針對營區1/4部分進行監視器光碟比對，也對於部分相關人或關聯性大者進行手機通聯調閱等調查。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)