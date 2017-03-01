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3月1日中視午間新聞速速報

4淨水處出包! 8萬民眾飲鋁水

全台自來水最新飲用水質檢驗報告出爐！北台灣的淨水場鋁含量超標，八萬五千人喝鋁水，喝多恐怕會失智！但自來水公司說，超標是偶發狀況.

江蕙遭爆25年前搶人夫 情事鬧上社會版

江蕙被媒體爆料25年前曾介入他人婚姻當小三，爆料者正是元配，還出示當年簽下的和解書，並表示當年收了350萬元，不能對外說出此事，事情還因為男方曾經鬧自殺，上過新聞版面.

降雨趨緩略回溫 冷氣團夜襲探10 ℃

今晚極地大陸冷氣團前緣抵達，北部又開始降溫，明天氣溫驟降，愈晚愈冷，明晚至3日清晨氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區將出現攝氏10度左右低溫。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)