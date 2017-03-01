NBA》延長賽砍7分 馬可斯莫里斯助活塞取勝
繼老哥馬基夫莫里斯幫助巫師在主場擊敗勇士之後，老弟馬可斯莫里斯也在延長賽砍進7分，率領活塞120比113擊退來訪的拓荒者。
莫里斯兄弟檔同日都有出色表現，哥哥馬基夫在與勇士之戰攻下22分、12籃板，相隔半個多小時之後，弟弟馬可斯更是神勇的砍進37分，尤其是第四節委先幫助一路落後的活塞追平比數，延長賽連中三元，外加兩罰中1，帶領球隊取得5分領先優勢，最終以7分之差拿下近4戰的第3場勝利。
活塞6人得分上雙，馬可斯全場比賽23投13中，包含3顆三分球，37分、8籃板、6助攻，德拉蒙19分、15籃板，波普16分，艾許史密斯12分、7助攻、7抄截。
近6戰吞5敗、2連敗纏身的拓荒者，利拉德34分、11籃板、9助攻的準大三元成空響，麥科倫25分，從金塊轉隊過來的先發中鋒紐基奇19分、7籃板、5助攻。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。