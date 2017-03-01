NBA》延長賽砍7分 馬可斯莫里斯助活塞取勝

利拉德雖然有準大三元成績單的絕佳表現，但拓荒者仍在延長賽不敵活塞。(美聯社資料照)

繼老哥馬基夫莫里斯幫助巫師在主場擊敗勇士之後，老弟馬可斯莫里斯也在延長賽砍進7分，率領活塞120比113擊退來訪的拓荒者。

莫里斯兄弟檔同日都有出色表現，哥哥馬基夫在與勇士之戰攻下22分、12籃板，相隔半個多小時之後，弟弟馬可斯更是神勇的砍進37分，尤其是第四節委先幫助一路落後的活塞追平比數，延長賽連中三元，外加兩罰中1，帶領球隊取得5分領先優勢，最終以7分之差拿下近4戰的第3場勝利。

活塞6人得分上雙，馬可斯全場比賽23投13中，包含3顆三分球，37分、8籃板、6助攻，德拉蒙19分、15籃板，波普16分，艾許史密斯12分、7助攻、7抄截。

近6戰吞5敗、2連敗纏身的拓荒者，利拉德34分、11籃板、9助攻的準大三元成空響，麥科倫25分，從金塊轉隊過來的先發中鋒紐基奇19分、7籃板、5助攻。

(中時電子報)