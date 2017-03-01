播報新聞中父被撞死 帥主播心寒路人不聞問

主播劉傑中人帥、表現又好，看似一路順遂，但其實人生中有過3次重大的曲折磨難。(中時資料照片)

型男主播劉傑中不僅外型斯文俊俏，英文播報能力更是一等一，讓他頗受觀眾觀迎，然看似一路順遂的他，其實生命中屢遭重大挫折，歷經父親經商失敗、主播選秀比賽意外落選，之後雖登上主播檯，沒想到竟在播報新聞時，聽聞父親被車撞，腦部重創倒路邊，因無人救援而逝世，讓他至今仍自責不已。

據《蘋果日報》報導，主播劉傑中自小父母離異，他小時候跟著爺爺奶奶住花蓮，爸爸在台北經商，成績斐然，每次回花蓮探望兒子，總開著拉風的跑車，劉傑中回憶表示：「爸爸一輩子沒當過別人員工，還曾說過有一天他會成為花蓮最有錢的人」。

也由於爸爸的成功，劉傑中到大一為止都擁有優渥的物質生活，一個月有1、2萬元生活費，然升大二後，爸爸竟接連兩次說「過幾天」卻沒匯款，他直覺不對勁，但顧及爸爸的面子而沒多問，只是默默翻開報紙找打工，為了能馬上領到錢，他一度想到有女陪侍的聲色場所打工，最後在學校附近的KTV找到工作，「雖然也是正經工作，但有時會被客人叫少爺，也有時會遇到同學，會尷尬低下頭」。

之後父親的工作狀況沒好轉，劉傑中就這樣半工半讀唸完大學，之後為了圓主播夢，他參加了台視「百萬主播召集令」，一路闖進10強，親友都強力支持表示他一定可以被選中，甚至說「前10名只有你一個男的，保證入選啦」，讓他也信心滿滿，沒想到竟掉出前3名，且他是直到看了新聞報導後，才知自己落榜，被通知領回相關文件時，自信心也深受打擊。

之後劉傑中仍進入了新聞圈，也當上主播，沒想到人生最大的打擊，竟在這時候降臨，他有次播完三節新聞，接到高雄的來電，警察告知他爸爸在路邊被車撞，他趕赴當地看監視器，發現對方不僅肇事逃逸，且路邊人來人往，卻沒人對劉爸爸伸出援手，導致父親送醫不治。

事後，他去整理了爸爸居住的小套房，才知道爸爸過得並不好，回想起過去爸爸總對朋友說自己是「歹竹出好筍」，相當以兒子為榮，讓他想到就熱淚盈眶，表示自己過去自以為貼心，不追問爸爸的生活，如今卻讓他自責不已，不禁想著當初要是在台北幫爸爸開個小店，讓他生活有重心，說不定能逆轉憾事。

(中時電子報)