南市大學路停車場正式動工

交通局將原大學路西段成大里活動中心（救國團現址）規畫為停車場。（洪榮志攝）

台南市政府交通局為改善台南後火車站的停車需求，將原大學路西段成大里活動中心（救國團現址）規畫為停車場後，已經正式動工整建，預定七月完工，屆時將可提供161席汽車格、111席機車格，改善當地停車一位難求不足現象。

交通局長林炎成表示，「大學路社E2停車場」原址現為成大里活動中心，但因結構物已老舊不堪使用，考量當地停車需求，經交通局評估研擬方案後，向國有財產署提出申請，採合作闢建停車場模式，將可改善當地民眾的停車需求，並活化閒置國有地，同時也可處理既有廢棄地上物；待工程完工後，還將以公開招標方式委外營運維護，提供民眾最優質的停車服務。

林炎成指出，增加火車站與成功大學周邊停車供給，一向是交通局的重點工作項目，除增設路邊停車格與闢建公立停車場等基礎建設外，也積極針對市區各處的閒置公有空地與國有財產署合作闢建停車場，提供更多的停車格位，滿足民眾的停車需求。

(中時)