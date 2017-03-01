台日漁業協調會 藍委要求談沖之鳥爭議

立院國民黨團書記長王育敏今天表示，台日漁業協議第6次協調會今天起在日本召開，政府有責任捍衛漁權，不能對日退縮，沖之鳥礁爭議一定要主動提出，漁民關心能否到周邊海域捕魚。

國民黨立法院黨團書記長王育敏、副書記長呂玉玲、陳宜民，以及立委王惠美、陳超明今天在立法院召開「台日漁業協議第6次協調會登場，維護漁民權益，蔡政府別退縮」記者會。

王育敏指出，規範台日漁船作業規則的台日漁業協議第6次協調會今天起在日本召開，國民黨團非常關心。蔡政府上任後，漁權一再對日退讓。她說，政府有責任捍衛漁權，沖之鳥礁爭議要主動提出，因為日本一定不想談。

王育敏說，為了漁民權益，沖之鳥礁爭議一定要談，馬上就要到漁汛期，漁民關心是否還能到沖之鳥礁周邊海域捕魚，希望蔡政府硬起來，對日本不能再退縮。呂玉玲表示，國民黨團要求代表團在回國後要到立法院專案報告，把會議的內容、結論交代清楚。

王惠美說，對日友好不等於逢日必軟，台灣漁民在沖之鳥礁周邊海域的漁權不容踐踏，領土主權也不容退讓，且蔡政府上任後，漁權換核食的傳聞不斷，連駐日代表謝長廷都說解禁是應該的，呼籲政府不應把人民健康當談判籌碼，「漁權歸漁權、核食歸核食」。1060301

(中央社)