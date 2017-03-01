台灣資助中美洲區域災難預防中心
中華民國政府捐助「中美洲統合防範風險：推動國家經濟社會永續發展計畫」儀式當地時間27日在瓜京舉行。
駐瓜地馬拉大使賴建中與中美洲區域災難預防中心(CEPREDENAC)執行秘書巴博薩（Roy Barboza）及瓜國家防治災害協調中心(CONRED)執行長賈西亞（Sergio Garcia）共同主持這項儀式。
瓜國前副總統佛恩特斯（Alfonso Fuentes）、外交部、國防部、CONRED、駐瓜使節團暨國際組織、CEPREDENAC官員及駐館同仁等蒞臨觀禮。
巴博薩及賈西亞致詞時，均感謝中華民國支持中美洲天然災害整體防治工作，透過本計畫協助中美洲建立整體災防意識、進行高等教育科學研究與科技設備等以強化全民之災防訓練。
他們並盼續支持中美洲統合防範風險計畫，以協助中美洲地區社會及經濟之永續發展。
賴建中致詞時表示，中華民國重視中美洲統合發展及天然災害人道救援工作，多年來透過多邊合作機制共同推動因應氣候變遷所帶來的天然災害預防及防治，以利中美洲之永續發展並採取整體之災防政策與作為，對降低天然災害對中美洲地區之負面衝擊多有助益。
中華民國也肯定CEPREDENAC對推動中美洲各國致力區域災害防治之努力。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。