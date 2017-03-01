台灣資助中美洲區域災難預防中心

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中華民國政府捐助「中美洲統合防範風險：推動國家經濟社會永續發展計畫」儀式當地時間27日在瓜京舉行。

駐瓜地馬拉大使賴建中與中美洲區域災難預防中心(CEPREDENAC)執行秘書巴博薩（Roy Barboza）及瓜國家防治災害協調中心(CONRED)執行長賈西亞（Sergio Garcia）共同主持這項儀式。

瓜國前副總統佛恩特斯（Alfonso Fuentes）、外交部、國防部、CONRED、駐瓜使節團暨國際組織、CEPREDENAC官員及駐館同仁等蒞臨觀禮。

巴博薩及賈西亞致詞時，均感謝中華民國支持中美洲天然災害整體防治工作，透過本計畫協助中美洲建立整體災防意識、進行高等教育科學研究與科技設備等以強化全民之災防訓練。

他們並盼續支持中美洲統合防範風險計畫，以協助中美洲地區社會及經濟之永續發展。

賴建中致詞時表示，中華民國重視中美洲統合發展及天然災害人道救援工作，多年來透過多邊合作機制共同推動因應氣候變遷所帶來的天然災害預防及防治，以利中美洲之永續發展並採取整體之災防政策與作為，對降低天然災害對中美洲地區之負面衝擊多有助益。

中華民國也肯定CEPREDENAC對推動中美洲各國致力區域災害防治之努力。1060301

(中央社)