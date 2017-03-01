打造性平友善之都 中市舉辦性平大會考
台中市政府將於5日舉辦性平大會考，邀請全國民眾前來「台中趕考」，台中市副市長林依瑩今天說，性平是社會進步的象徵，歡迎大家進京趕考拿到好成績。
台中市連續兩年舉辦「性平大會考」，今年將於5日在台中市孔廟登場，為邀請全國民眾都來台中趕考，林依瑩與台中市社會局長呂建德今天特別身穿大紅狀元袍、頭戴狀元帽，與幼稚園的小小秀才一起現身。
林依瑩指出，台中市推動性平友善之都，推出很有趣的活動，性平是社會進步的象徵，透過性平大會考，將性平知識融入其中，祝大家進京趕考都有好成績。
呂建德表示，政府已通過法令，在雇用與升遷方面不能以性別考量，但還是有同工不同酬的現象，現在政府在教育政策、職場政策推動性平，讓女性沒有後顧之憂，例如台中市推出的托育一條龍、托老一條龍。
中華民國書香關懷協會理事長黃瑞汝指出，性別平等其實與每個人的生活都息息相關，過去在男尊女卑的古代，女性是沒有受教權的，例如中國愛情經典故事「梁山伯與祝英台」中，祝英台必須女扮男裝，才有機會到私塾求知，雖然現今受教權已趨平等，然而在教育資源的分配下，仍有男女不均的問題。
對於男女教育不均的問題，呂建德認為，應該與父母的期望有關，男性大都朝理工方面，而女性則朝向文教，這與整個社會觀念有關，而性平大會考就是期待讓小朋友能夠適才適性發展。1060301
(中央社)
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