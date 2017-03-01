控5-10％司法官收錢 張靜向不收錢者道歉

司改國是會議委員律師張靜上周指控5％至10％的司法官會收錢，法官協會要求他3日內告發貪官，他原本仍堅持不認錯，蔡英文總統的姪子主任檢察官蔡元仕公開批判他，張靜今日態度軟化，他說要向「90%至95%不收錢的司法官」道歉。

張靜話鋒一轉，痛批司法院許宗力多次詆毀陪審團，甚至語出諷刺，形容推動陪審團制是沙漠中種玫瑰，院長是否也應該道歉？

(中時)