韓代總統：部署薩德 讓北韓核彈無用武之地

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韓國代總統黃教安1日出席在首爾世宗文化會館舉行的三一節紀念儀式並致辭，表示將通過部署「薩德」等措施進一步增強韓美聯合防禦能力，讓北韓覺悟核武毫無用武之地。

韓聯社1日報導稱，黃教安說，韓政府將基於牢固的韓美聯合防衛力量應對北韓威脅，嚴懲一切挑釁，與國際社會加強合作，促使北韓放棄核導開發計劃。韓方還將進一步加大對朝制裁和施壓力度，防其打錯算盤。

黃教安另外就北韓最高領導人金正恩的長兄金正男遇刺事件表示，這起在第三國國際機場用國際法禁止使用的化武發起的恐襲事件令全世界震驚，該事件盡顯北韓政權殘忍、魯莽、反人類的猙獰面目和邪惡本質。

(旺報)