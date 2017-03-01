MLB》「怪力男」G.桑契斯開轟 洋基擊退老虎

G.桑契斯今年春訓第一發全壘打出爐。(美聯社資料照)

春訓熱身賽開打沒多久，洋基就火力全開，彷彿要用棒子向各隊宣告，他們即將重返榮耀，1日他們對上老虎，全場狂敲12安，「怪力男」G.桑契斯(Gary Sanchez)及新同學卡特(Chris Carter)更聯手貢獻兩轟，終場9比5擊敗老虎，寫下5勝1敗的漂亮春訓戰績。

前兩局洋基受老虎先發諾瑞斯(Daniel Norris)壓制，就只有桑契斯貢獻1支安打；3上再度上場，他更是不客氣的用2分炮重擊老虎。「春訓首轟出爐，感覺很棒」桑契斯說，「那球有點切到球的下緣，是風勢助長成就了這發全壘打。」在他的全壘打帶動下，洋基隨後火力復甦，第4、第5局再進帳6分，取得8比0領先。

有打線相挺，投手群更能放手表現，此役洋基由田中將大先發，他用20球就投完2局，沒被擊出安打、另飆出2K，展現不錯的投球狀態。在他下場後，接手的中繼投手也很爭氣，直到第7局小將霍德(Jonathan Holder)才「Hold」不住，讓老虎斬獲4分，不過洋基投手群穩住陣腳，8、9兩局僅再失1分，順利守住勝果。

(中時電子報)