美韓鷂鷹軍演 防範北核核生化威脅

美韓鷂鷹演習為期一個月多月，美國航空母艦卡爾文森號也將來到韓國參與。(圖/美國海軍)

韓聯社報導，美國與韓國開始代號「鷂鷹」的聯合軍演，兩國的國防部長在演習開幕上午，還先通過電話評估朝鮮半島的局勢，以及北韓日益升高的毀滅性武器威脅，兩國誓言必將壓制北韓的任何挑釁，警告意味強烈。

海基X波段雷達是個半潛式海上平台，原來駐防於夏威夷，也會在鷂鷹演習時由半潛船運來韓國海域。(圖/網路)

鷂鷹演習是美韓今年第一場大規模演習，從現3月初持續至4月底，時間非常地長，在3月13日會舉行電腦模擬兵棋推演，內容將涉及「關鍵決斷」指揮，也就是面臨北韓核、生、化武器任何攻擊時的因應之道。北韓近日以VX毒氣毒殺了金正恩的兄長金正男，這事件提醒南韓，北韓除了核武以外，生化武器造成的恐怖攻擊也非常可怕。美國國防長馬蒂斯在通話中表示，美國有堅定的決心防衛美國的盟友，任何攻擊美國其及盟友的戰爭行為都會遭到強力的反制。這場演習規模將創歷史之最，包括美國卡爾文森號航空母艦(USS Carl Vinson ,CVN-70)、B-1B戰略轟炸機、F-22和F-35匿蹤戰鬥機都會參演，另外用機動性X波段雷達船也會由夏威夷出發，啟程前往韓國海域。

據稱「薩德防禦系統」(THAAD)也會納入這場演習，雖然相關建設還沒有進行，但是演習會假設薩德系統已經完成，雷達資料已納入美韓聯合情報網當中的情勢。目前薩德系統的土地徵收工作一切順利，預計今年中旬就會完成部署。

(中時電子報)