板橋警掃蕩天道盟同心會 新北市警局長頒破案茶

新北市警察局長胡木源（右3）上午至板橋分局頒發破案茶。（王揚傑攝）

新北市板橋警分局2月中旬偵破天道盟同心會涉嫌組織犯罪及槍砲、傷害、恐嚇案，一舉查獲5名集團成員，陳姓主嫌現已在押，新北市警察局長胡木源今（1日）上午特別前往板橋警分局偵查隊頒發破案茶，表揚有功人員。

胡木源表示，黑道幫派危害社會治安及民眾生命財產既深且鉅，有必要迅速根除，新北市警局更積極落實「掃黑三打策略」，第一是立即處理，迅速查緝犯案的黑道幫派分子；二是重點打擊，針對犯案分子所屬相關的暴力犯罪集團，成立專案小組實施偵蒐，規劃掃黑行動，將活動據點實施檢肅掃蕩；第三是連坐檢肅、斷絕金援，深入釐清不法集團內部活動網絡及所經營、圍事行業處所實施臨檢查緝。

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