川普演講 退伍軍人事務部長成指定倖存者
白宮表示，退伍軍人事務部部長舒爾金（David Shulkin）今天缺席川普向國會發表的演說，因為他獲選為「指定倖存者」。
法新社報導，在美國總統向國會發表演說時，副總統與內閣成員和國會議員也會參加，讓一名內閣成員遠離華盛頓是美國長年慣例，這麼做是為了在發生一些重大悲劇或攻擊時，有人可以發號施令。
依照慣例，舒爾金將留守在未對外透露的安全地點，萬一發生事情時能準備掌管政府。
這項傳統是冷戰時期留下的做法，通常是由地位較低的內閣成員承擔「指定倖存者」職務。
美國新聞網站POLITICO報導，舒爾金是前總統歐巴馬政府時期的官員，也許是最沒有爭議的川普內閣提名人選。舒爾金的任命案本月稍早在參議院以100對0票過關。（譯者：中央社張曉雯）1060301
(中央社)
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