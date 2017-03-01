莫再球員兼裁判 立委促成立運安會

我要評比

民進黨立法委員陳歐珀、李昆澤今天都提出成立運輸安全委員會的重要性，類似國5翻車等重大交通事故的調查，應由公正獨立單位負責，不要再球員兼裁判。

立法院交通委員會今天邀請賀陳旦報告「2月13日國5重大交通事故及後續處理檢討報告」。

陳歐珀說，現在重大交通事故中，只有飛安事故由專責的飛安會調查，他認為應成立國家運輸安全委員會，由客觀具公信力單位，獨立調查重大交通事故，不要一發生事情，責任就推來推去。

李昆澤也提出成立運安會的重要性，他說，幾次交通大事故，如果駕駛罹難，責任就推給駕駛，駕駛沒罹難，責任就推給機械問題，調查無法獲公信力。

李昆澤說，應像美國、加拿大、澳洲等都有獨立超然的運安會，重大事故調查，監理與調查應分開，不要再球員兼裁判。

賀陳旦說，這次國5重大事故，由法務部指揮，但他認同長期仍應有超然機構，調查重大交通事故。1060301

(中央社)