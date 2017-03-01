北市杜鵑花季開幕 翁滋蔓當代言人
「我願是滿山的杜鵑，只為一次無憾的春天。」北市首辦杜鵑花季，今年邀請台大五姬之一的甜姐兒翁滋蔓當代言人，翁滋蔓也在台上朗讀作家蔣勳的詩「願」。
台北市長柯文哲去年起就想配合台大杜鵑花季，在大安森林公園、新生南路、羅斯福路沿路種杜鵑花，同時推動觀光旅遊，他認為，東京有櫻花、阿姆斯特丹有鬱金香，台北市市花杜鵑也應該要有讓人聯想的城市印象。
北市首辦杜鵑花季，邀請翁滋蔓擔任代言人，翁滋蔓笑說，自己以前在台大就讀時，走在校園內覺得非常美，「台大也有杜鵑花城的美稱，走在校園裡面覺得充滿幸福、被春天溫暖包圍的感覺。」翁滋蔓說，杜鵑花季讓她想到蔣勳的「願」，認為這首詩非常美。
公園處長黃立遠表示，今年加種10萬株杜鵑，北市共有50萬株，不過，受寒流影響，現只開了2成，新生南路、仁愛路部分路段已能看到，大規模開放則要到3月10日後，推估全市杜鵑花可開到4月中旬。
此外，台北杜鵑花季也結合藝文活動，如4日在自來水園區舉辦「春天的復古派對」，有花朵婚紗走秀與露天音樂會；11日由台大吉他社、流行音樂歌唱社等社團在台大鹿鳴廣場演唱；18日在大安森林公園有野餐音樂會。更多詳情可上官網http://2017.azalea.taipei查詢。1060301
(中央社)
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