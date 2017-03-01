川普讚新國家價值 嚴格移民措施不妥協

美國總統川普今天在他首度的國會聯席會議演說，大聲讚揚美國已出現「新的國家價值」，並稱推動嚴格的強制移民政策，是帶給美國民眾工作與安全的關鍵。

法新社報導，川普抵達國會會場時，受到共和黨領導的眾議院成員與參議員的熱烈歡呼。他並宣布「讓美國人偉大的新篇章現已開啟」。

川普說：「一個新的國家價值正席捲全國，新一波樂觀主義讓我們能牢牢抓住不可能的夢想。」他允諾藉加強實施移民法令，以保住數十億美元的財產。

他允諾在美國南端與墨西哥的邊界建造一座「偉大的長城」，並宣稱「我們必須恢復我們在邊界的完整與法治」。

川普並宣揚嚴格的強制移民措施，是增進美國民眾工作與薪水，以及打擊犯罪的關鍵。不過他也誓言會引進根基於優點的新移民系統，來規範新抵美國的人，並減少粗糙、不具高度技能的勞工湧入美國。（譯者：中央社陳亦偉）1060301

(中央社)