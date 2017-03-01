百果樹又傳熄燈 宜縣府：經營團隊不變
宜蘭百果樹紅磚屋官方臉書在昨晚貼出「珍重再見」訊息，引起騷動，外界關注這處由知名作家黃春明團隊經營的表演場所是否又要關門。縣府今天說，還是由黃春明的團隊經營。
位在宜蘭火車站前的「百果樹紅磚屋咖啡館」前年被部分宜蘭縣議員質疑「不用繳租金，還接受補助款」的特殊待遇。黃春明之後萌生退意，決定從此關門；在文化界等聲援與慰留下，咖啡館於前年底暫時舉辦熄燈趴，引起全國文化界關注。這家咖啡館經過整理，在去年5月底重新開幕再出發。
「珍重再見，有閒還是要來坐。又要說再見了，但請不要驚慌，也不要急著說可惜…」百果樹紅磚屋官方臉書在昨天深夜貼出這樣的訊息，引起外界騷動。網友質疑，「這是真的嗎？」、「打擊可以不要這麼多嗎？」
宜蘭縣文化局說，黃春明有數個團隊在推動文化與表演，百果樹紅磚屋原本由黃大魚兒童劇團負責規劃營運，現在改由黃春明文化藝術基金會負責，內容沒有多大的改變。1060301
(中央社)
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