柚園辦工作坊 手作螢火蟲棲地
屏東麟洛鄉的柚園生態農場17日、18日將舉辦「手作螢火蟲棲地復育工作坊」，教大家如何復育螢火蟲。
台大景觀設計研究所畢業的吳宗憲10多年前為了寫論文，與2名朋友在自己的故鄉屏東麟洛鄉打造生態教育園區，成功後，進一步經營「柚園生態農場」，推動生態保育的觀念。
近幾年柚園成功復育兩種陸生螢火蟲「台灣窗螢」和「邊褐端黑螢」的棲地，每年夏季螢火蟲大發生時，可見農場內螢光閃閃，也讓柚園成為屏東熱門的休閒景點。
柚園的火金姑老師林穎明表示，農場特意維持適合螢火蟲生長繁殖的自然環境，不使用除草劑和農藥，造就每年螢火蟲都有穩定的數量。
柚園團隊復育螢火蟲棲地的技術純熟，近2年協助台積電南科園區、六堆客家文化園區復育水生螢火蟲族群，最近也準備在柚園復育水生螢火蟲「黃緣螢」，於是舉辦「手作螢火蟲棲地復育工作坊」，讓學員一起打造螢火蟲棲地，了解水生螢火蟲需要的水域環境、植栽和食物等。
吳宗憲表示，陸生螢火蟲的食物是小蝸牛，因此，復育陸生螢火蟲需要營造能讓蝸牛生存的棲地；水生螢火蟲的食物是螺類，所以要營造能讓螺類生存的環境，基本上水岸要乾淨。
吳宗憲表示，都市裡的公園也能復育螢火蟲，自己的住家也可以營造螢火蟲環境。
柚園表示，工作坊適合對生態復育有興趣的民眾報名參加，也非常適合親子一起來動手做學生態。1060301
(中央社)
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