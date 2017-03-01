WBC》大聯盟百勝投手馬奎斯 扛以色列王牌重任
以色列本屆經典賽不乏多位大聯盟資歷球星，其中以投手馬奎斯(Jason Marquis)最具代表性，他繼帶領該隊打進16強之後，預料再於A組預扛起王牌投手重任，助以色列爭取8強門票。
今年38歲的馬奎斯，生涯累計在大聯盟征戰15個球季，曾待過勇士、紅雀、小熊、國民、響尾蛇、雙城、教士、紅人等隊，大聯盟累積戰績124勝118敗，平均自責分率4.61，是以色列陣中最大咖球星，也是該隊爭取晉級8強的最大期望。
馬奎斯去年9月在經典賽預賽，擔任第1戰與第3戰投手，成功助以色列取得16強門票。據經典賽的投球數規定，1位投手只要單場投球數沒有超過50球，休息1天就可再上場投球。
因而推測，以色列在A組預賽可能採取投手「雙先發」，只要馬奎斯第1場先發出賽的投球數不要超過50球，就可主投第1、3戰，成為該隊爭取晉級8強的靈魂人物。
(中時電子報)
關鍵字：大聯盟
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