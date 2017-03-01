清泉崗複驗8人染毒 檢：若確定吸毒依法處置

台中檢襄閱主任檢察官郭景東公布複驗結果，8人為陽性反應。(圖/黃國峰攝)

台中空軍清泉崗基地日前發現大量毒品，軍方全面進行驗尿自清，目前已2303人完成初驗、尚有252人因休假等因素未驗。其中，初驗陽性者27人，今天完成26人複驗出爐，有8人呈陽性，均為一級毒品反應。檢方表示，若追查確實吸毒，依法給予觀察勒戒、緩起訴或起訴等處置。

中檢與憲兵隊人員近日到營區進行勘驗，分別於24日及27日又各查獲1包毒品，讓清泉崗毒品案情再度升溫，查獲被丟包的毒品數量從51包增加至53包。至於新發現的2包毒品是否與上波發現的毒品是同批，還是近日再遭丟包，仍尚待調查。

令人不解的是，日前士官兵採尿初驗時，初篩結果研判可能為安非他命，但此波複驗呈現毒品陽性反應者卻都為海洛因、嗎啡或鴉片等一級毒品反應。台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東說明指出，初驗時只進行毒品初篩，真正結果要等刑事鑑定中心的報告才能確定。

至於染毒的8名士官兵，郭景東表示，檢察官將進一步進行訊問、了解，若最後確定該8人有吸食毒品，將依情節、毒癮輕重等情況，分別給予觀察勒戒、緩起訴或起訴等處置。

為釐清清泉崗毒品涉案情況，台中地檢署也組成專案小組深入調查。郭景東說，目前已針對營區1/4部分進行監視器光碟比對，並對全案具關聯性的相關人員，進行手機通聯調閱等調查。

(中時)