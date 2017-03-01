機車停門口半月被開罰22次 住戶不服提訴訟遭駁回
高市左營區李姓住戶在自家門口騎樓放置3輛機車，半個月被人檢舉拍照向警方檢舉違規停車，半個月來警方連開22張罰單給李家，其中一輛機車甚至被開18張，高市交通局共裁罰1萬3200元，李家以警方開罰違反一事不二罰等理由提起行政訴要求撤銷罰單，遭橋頭地方法院駁回。
判決指出，李家3輛機車去年3月3日到17日，遭人檢舉違規停車，將照片寄給左營警分局啟文派出所，警方依「不依規定方式停車」，去年5月間陸續將22張罰單寄給李家，經交通局裁罰每張600元，李家須繳1萬3200元罰款。
李家人質疑照片有多張角度及停放位置相同，無法確認是否為同1天所拍攝，加上停放位置未變動，屬同一停放行為，警方連續開罰，甚至1天開2張，違反一事不二罰原則，不服舉發，向交通局申請裁決未獲撤銷罰單，轉向橋頭地方法院聲請行政訴訟。
法官認為，李家無法舉證照片有瑕疵，另據法令規定，違規定停車只要超過2個小時未改善，警方便可連續舉發，沒有一行為二罰的問題，判決駁回。
(中時)
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