醫院營養午餐進社區 長者共餐不寂寞
高雄榮民總醫院台南分院與鄰近社區合作，推動「讓愛走動–社區供餐」，由醫院營養師設計菜單、中央廚房料理，每週3天中午送到指定地點，讓社區中的長輩一起吃午餐。
75歲的吳陳阿英說，小孩都在外地定居，平日工作忙難得回家；自己因關節退化，手腳不太靈活，洗衣燒飯很吃力。現在有醫院提供社區送餐服務，不用勉強自己吃白飯配醬瓜了。
高榮台南分院營養師張乃文表示，依據國民營養調查，發現長者的飲食問題不是吃不下，就是營養不均衡，而導致全穀類、奶類、蔬菜類攝取不足，鹽分及壞的油脂攝取過多。另外，也有不少獨居長者常隨便吃或吃得不營養。
張乃文指出，社區供餐服務計畫是透過社區醫師或營養師評估長輩健康狀況，由營養師設計符合老年人健康需求的菜單；再交由醫院中央廚房料理後，以專車送至社區。菜單以預防慢性病的少鹽、少糖、少油炸、高纖為主訴求，含主、副菜及湯共5道，希望幫助長者增強抵抗力。
高榮台南分院院長王志龍表示，社區供餐不只是把專業餐食送到社區就足夠了，還要讓長者在自己熟悉的環境中，與熟識的街坊共同用餐。未來將不定期提供專業性整合服務，協助社區長輩獲得全人整合照護。
高榮台南分院指出，社區供餐服務計畫是與社區合作，初期供餐到附近共3個據點，每週3天，利用共餐模式讓長輩找到社交圈。1060301
(中央社)
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