台東安居家園動工 1卡皮箱即可入住

台東縣政府推出只租不售的安心家園，今天舉行動土儀式。（莊哲權攝）

台東縣政府推出只租不售的安心家園，今天舉行動土儀式。（莊哲權攝）

照顧弱勢家庭，台東縣政府推出只租不售、生活機能及品質均佳的「安居家園」，總計43戶，今天上午動工，預計明年中旬完工，以低於市場行情的5至6折出租，屋內並提供家庭基本配備，「只要1卡皮箱，即可入住」。

台東縣政府繼推出「只售不租」的「幸福住宅」後，再度斥資1億7000萬元，由國產署無償撥用土地658坪，興建「只租不售」的「安居家園」，昨天由縣長黃健庭主持動土儀式，預計明年中可以完工入住，租金低於市價5、6成。

安居家園基地位於台東市中華路及四維路交叉路口巷內，周邊有公園綠地、學校及市場等設施，將規畫興建2棟地下1層、地上5及6層的建築，除店鋪外，可提供2房型33戶及3房型10戶。

(中時)