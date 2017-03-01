李顯龍罕見表態 不希望在中美間「二選一」
新加坡總理李顯龍接受BBC專訪罕見表示，不希望在中美之間「二選一」。
李顯龍表示，如果中美關係緊張，新加坡或許將被迫在中美之間做出選擇，這是一個真正令人擔憂的問題。他還說，雖然新加坡與中美關係良好，但不是說未來就不存在問題。
就美中星三方關係，李顯龍指出，他確定北京會長期關注美新關係，但鑑於其他全球問題，他希望美國政府也能對此表示關注，除非中美在對外關係及領土爭議上取得共識，否則雙方關係可能將出錯。
據了解，去年12月李顯龍曾警告，如果中美關係緊張，新加坡將處於非常尷尬的立場，不希望在兩國之間做選擇。專家指出，李顯龍坦率地表達對中美關係的憂心，及新加坡在雙邊關係間的權衡，是非常罕見的。
(旺報)
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