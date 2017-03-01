老屋重建 葉俊榮：估創造2兆7200億產值

內政部長葉俊榮今天說，推動「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」立法，以4、5層樓的房子占40%來看，有3萬4000棟，估可創造新台幣2兆7200億元產值，3年內有具體成果。

立法院內政委員會今天邀請葉俊榮列席，審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」。

民主進步黨籍立法委員趙天麟詢答指出，擔心老屋重建例會與都更條例互相排擠。葉俊榮說，兩者是相互銜接，但沒什麼必然的連結，老屋重建不適用都更機制，因為都更要有一定規模，還涉及權利變換，但老屋重建沒有權利變換，規模也不像都更那麼嚴，小規模也可以。

趙天麟追問，老屋重建條例可以解決災防問題，也能帶動經濟產值，詢問葉俊榮產值有多少？葉俊榮說，以4、5層樓的房子占40%去算，大概有3萬4000棟，每棟營造成本是8000萬元，如果順利逐步推動，估計可創造營建產值是2兆7200億。

民進黨立委賴瑞隆詢答時也問，估計多久會達到成效？葉俊榮說，3萬4000棟不可能短時間內全部實現，要看法律推動進度，假如這會期能三讀通過的話，以目前提供的誘因來看，「很有信心3年內有具體成果」。

中國國民黨籍立委黃昭順則說，草案在去年底通過後，卻都沒有來內政委員會溝通，她質疑是藉著說要讓老屋有保障，「明著講就是要圖利財團」；葉俊榮表示，不要把居住安全議題說成圖利財團，「這樣不適合」，是因為災害防救法與建築法都沒辦法解決重建的問題。1060301

(中央社)