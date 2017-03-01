伊蘭羚羊母女同天生產 多2隻小羊
伊蘭羚羊「秀梅梅夏」與女兒「秋姿」同天生產，動物園表示，只要2隻羚羊寶寶學會吃固體食物，就可到戶外展場與大家相見。
北市動物園前年9月，將雄性伊蘭羚羊「梅菊忠」送進女生宿舍，希望能成功繁衍下一代，今年2月20日，「秀梅梅夏」與「秋姿」同天生產，各生下一隻雌性羚羊寶寶。
動物園發言人曹先紹表示，伊蘭羚羊孕期約9個月，2月20日當天，「秀梅梅夏」就不願前往展示場，保育員考量其預產期將近，在內舍鋪設乾草及木屑做準備，藉此作為羚羊寶寶落地的緩衝。
上午10時30分，有過4次生產經驗的「秀梅梅夏」順利生產，羚羊寶寶也在11時自行站立；反之，新手媽媽「秋姿」當天上午仍照常到戶外展場活動，許多遊客直接目睹「秋姿」生產過程，羚羊寶寶則在一片加油聲中學習站立。
曹先紹說，「秋姿」可能因缺乏經驗，只要羚羊寶寶一靠近或接觸乳房，就會抖腳或走開，保育員只好先以代奶進行人工餵養，同時讓4隻羚羊共住一房，「秋姿」的寶寶也憑藉著生物本能，走向奶水充足的「秀梅梅夏」。預計羚羊寶寶學會吃固體食物需40天，之後就可到戶外展場與大家見面。
曹先紹表示，動物園內的伊蘭羚羊自引進後，10幾年來沒有再注入新血，所以會有近親繁殖情況發生，「動物園目前進行小族群管理模式，避免哥哥與妹妹、爸爸與女兒的狀況。」之後會陸續與他國合作，引進新血緣。1060301
(中央社)
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