越南民眾也瘋台灣 河內電視台特別推薦
政府為擴大旅遊市場，對東協多國實施免簽觀光措施，已見初步成效，越南河內電視台也特別報導台灣有豐富旅遊資源，且簽證便利，推薦民眾到台灣觀光。
河內電視台在旅遊專欄中特別報導台灣，介紹台灣擁有豐富的觀光資源，絕對可以讓遊客感受到傳統與現代之間的反差，以及東西方文化交流的地方，並推薦幾個景點，包括台北101、台北故宮博物院、野柳地質公園、九份、日月潭、九族文化村和台中歌劇院等。
越南旅遊業者指出，越南人到海外旅遊，以東北亞的日本和韓國來說，5天費用是1800美元（約新台幣5萬4000元），如果業者推出的行程超值並包裝得宜，相信可以吸引越南民眾赴台觀光。1060301
(中央社)
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