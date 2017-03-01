川普支持北約 但重申共同承擔財務責任

美國總統川普今天堅稱他支持北大西洋公約組織（NATO）盟邦，但再次強調，成員國必須「有錢出錢」，還警告說，他的工作不是「代表全世界」。

上任40天的川普在他首場國會聯席會議演說中表示，「我的工作不是代表全世界，而是代表美國。」

「我們堅定支持北約，可是我們的夥伴必須履行他們的財務責任。」

「我們預期我們的夥伴，無論是北約、中東或太平洋的夥伴，在戰略和軍事任務上扛起直接及有意義的角色，並在成本上支付公平分額。」1060301

(中央社)