馬英九出席亞協音樂會 聆聽望春風
前總統馬英九今晚出席亞洲協會美中關係中心成立10週年音樂會及晚宴，受到會長薛納等人熱情歡迎，同時欣賞了中國跨界音樂歌手吳彤演唱台灣民謠「望春風」。
亞洲協會（Asia Society）今天以融合中、美樂器，西洋與中國古典樂曲，舉行一場別開生面音樂會，包括澳洲前總理陸克文、學者孔傑榮、前美駐中國大使羅德（Winston Lord）、兩岸官員等數百人與會。
曾大力批判美國總統川普外交政策的美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）說，期盼今晚音樂會能為美中關係找到和絃，而音樂與文化相信是很好的媒介與溝通平台。
談到亞洲發展，他還憶起當年在台灣大學學習的生活點滴，雖然宿舍沒有熱水，但日子過的很快樂、充實，學了很好的中文。
亞洲協會會長薛納（Josette Sheeran）特別歡迎馬前總統來訪並出席宴會，彼此就關切事宜交換意見。
亞協特別安排馬友友絲路之旅演奏團團員、大陸知名笙演奏家、歌手吳彤帶領的中西表演團隊，結合中國古有笙、嗩吶、古箏、胡琴等樂器，以及西洋的小提琴、中大提琴、吉他及打擊樂器，串連成一場高水準演奏。
馬英九明天也將出席亞洲協會與外交關係協會（CFR）合辦的座談會，與昔日哈佛大學恩師孔傑榮（Jerome Alan Cohen），就兩岸僵局、美中台三邊關係、南海問題等進行對話。1060301
(中央社)
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