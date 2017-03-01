警攔可疑車輛 順藤摸瓜破毒趴
樹林警方前天深夜巡邏時，發現一輛自小客車形跡可疑，盤查時起獲毒品咖啡包，循線查獲在旅館開毒品趴的同夥及安非他命等毒品。警方訊後將5名嫌犯移送法辦。
樹林警分局三多派出所員警27日深夜11時許在轄內巡邏時，發現一輛車輛自旅館附近駛出，看到警車後卻刻意放慢速度，警方覺行為可疑遂上前盤查。
警方當場分別於吳姓男子及楊姓男子口袋內查獲安非他命及新興毒品咖啡包等證物。隨後得知他們離開的旅館房號後，28日凌晨1時前往臨檢。
警方在該房內查獲正在開毒趴的王姓、陳姓及高姓男子，起獲毒品安非他命、K他命及吸食器等證物，槓上開花。
被逮的5名犯嫌雖坦承持有及吸食毒品，然對於毒品來源，卻均顯得避重就輕，一時推托是向友人購買，隨後又改口透過網路與毒品上游接洽，警方正積極追查供貨上游。
警方訊後將5名嫌犯依毒品危害防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。1060301
(中央社)
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