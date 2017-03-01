川普向國會演說 提議對中產階級減稅

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美國總統川普今天向國會發表首場演說時表示，他期盼提供中產階級「大幅度稅收減免」，並調降企業稅。

路透社報導，不過，川普沒有提供具體細節，也未提及國會所面臨最迫切的稅務問題，即擬議中的邊境調整稅。

法新社報導，川普說他將刪減美國企業的企業稅，「好讓它們在任何地方、面對任何對手時，有機會競爭並蓬勃發展。」

「同時間，我們將提供中產階級賦稅減免。」

他重申將對進口的外國商品課稅，以保護美國產業。（譯者：中央社張曉雯）1060301

(中央社)