陳偉殷熱身賽第一場 主攻直球感覺不錯

旅美棒球好手陳偉殷（前）1日在大聯盟春訓熱身賽今年第一次登板，投1局面對3名打者，他賽後表示，「感覺還不錯，大部分以直球為主」。（陳偉殷提供）中央社記者林宏翰傳真 106年3月1日

旅美棒球好手陳偉殷在大聯盟春訓熱身賽今年第一次登板，投1局面對3名打者，他賽後表示，「感覺還不錯，大部分以直球為主」。

31歲的陳偉殷效力美國職棒邁阿密馬林魚隊，旅美進入第6年，今天在春訓基地迎戰紐約大都會，分別是安打、雙殺、三振，只投9個球就結束今天的任務。

過去幾年，陳偉殷春訓第一場都投2局，今年只投1局的原因，他對台灣媒體表示，「教練團是說，今年因為經典賽的關係，所以大家的比賽往前提早一個星期，如果一開始投兩局，可能後面局數會太多。」

去年季中因傷缺陣，陳偉殷目前身體狀況良好，他說「有充足的休息時間，有做一些治療，感覺滿好的。」1060301

(中央社)