論文造假延燒 郭明良25年向科技部申請55億經費
台大教授郭明良論文造假案繼續延燒，全國教師工會總聯合會今天召開「最高學府用最低標準，楊泮池於情於理豈能無責」記者會，東華大學教授王純娟爆料，郭明良學術生涯25年來向科技部申請55億元經費，楊泮池和他關係緊密，現在出事了，楊豈能無責？
台大自行組成的調查小組，針對郭明良學術論文造假的調查報告，並沒有追究校長楊泮池的責任，主要理由是共同作者只針對自己貢獻的部分負責，至於論文以外的其他問題無須追究。
在全教總今天的記者會中，王純娟說，她從科技部的公開資料中去查詢發現，郭明良過去25年爭取或參與的研究計畫，總經費達55億元，而楊泮池長年推薦郭明良，現在郭明良出事，楊泮池就馬上「切割」，說不過去。
楊泮池在研究倫理上站得住腳，是否就無須辭職負責呢？南華大學教授周平說，楊泮池行動本身、動機和意圖並無造假成分，卻不能因此證成他作為校長是完全免責的。從責任倫理的角度來看，這件學術論文造假案對台灣學術聲譽與大眾信任的傷害等環節，楊泮池有責任的。就因果性而言，台大校長對於學術論文作假事件所牽涉到的前因後果，必須負起責任。
世新大學前校長賴鼎銘表示，台大是國內龍頭大學，現在卻淪落至此，造成國際質疑台灣學術界的誠信，相當不堪。他認為，楊泮池如果繼續戀棧校長職位，台大將淪為「頂賤大學」，在學術界無法昂首闊步。
全教總呼籲楊泮池校長應樹立風格，用最高道德標準立刻辭職以示負責，否則台大將被社會看不起，台灣的學術界也將被國際看不起，台灣「詐騙王國」的惡名恐難有洗刷的一天。
(中時)
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