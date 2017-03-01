台泰警方聯手 曼谷破獲醫保卡詐騙集團

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詐騙集團在台中市西屯區設國內話務機房，被警方一舉破獲。（盧金足翻攝）

台泰攜手破獲跨國詐騙集團，逮捕台籍與大陸籍犯嫌成員共10名。（盧金足翻攝）

警方查扣大批被害人資料、教戰守則及現金等。（盧金足翻攝）

台泰攜手破獲跨國詐騙集團，台中市警察局第6分局查扣嫌犯的進口車。（盧金足翻攝）

刑事警察局第2大隊偵查第1隊與台中市政府警察局第6分局偵查隊，跨國和泰國警方聯手，循線破獲位於泰國曼谷市一處詐騙機房，逮捕台籍與大陸籍犯嫌成員共10名，該集團以「假冒醫保中心，稱被害人涉嫌重複申辦醫保卡詐領保險金」等名義訛騙，還將教戰守則輸出到泰國，從去年7月至今獲利上千萬。

近年來，大陸針對詐欺刑度不斷提升，本來很多原設立在對岸詐騙機房的歹徒，擔心嚴刑峻罰，逐漸將電信機房外移到東南亞，泰國和馬來西亞等地，成為詐騙集團新基地。

警方調查，36歲林姓主嫌，去年7月間招攬旗下詐欺成員，先在台中市西屯區漢翔路段，以每個月4萬元租金承租一處工作室，又向國外承租電信話務及VOS群呼群發系統平台後，再轉承租給泰國境外詐欺機房使用。

警6分局偵查隊指出，林嫌並配合詐欺集團，想要實施詐騙的地區，因其詐騙對象主要為大陸民眾，還竄改顯示可辨識的地區，以「假冒醫保中心，稱被害人涉嫌重複申辦醫保卡詐領保險金」等名義訛騙。

被害人接到詐騙電話時，不知電話由海外打來，陷於慌亂之際，將名下帳戶存款轉帳至指定帳戶，很多人發現時，錢早已被歹徒提領一空。

專案小組接獲情資後，先破獲詐騙集團設在國內的話務機房，再與泰國警方合作，長期跟監、蒐證，俟時機成熟後，循線破獲位於泰國曼谷市一詐騙機房，直搗設於泰國曼谷市的詐騙機房，另名台籍張姓犯嫌已遣送回台，警方昨天完成訊問，全案移請台中地檢署偵辦。

警方表示，台泰攜手破獲跨國詐騙集團，逮捕台籍與大陸籍犯嫌成員共10名，查扣大批被害人資料、教戰守則、詐騙話務系統電腦、詐騙音檔、提款卡、存摺、奧迪及BMW等名車、k他命、毒咖啡包及現金63萬餘元等證物，才8個月的時間，獲利超過千萬元，平時都開進口名車代步，生活闊綽。

台中市警察局去年度共查獲電信詐欺集團34件516人，還有車手364件559人，警方呼籲，接到可疑電話時，應注意依「一聽、二掛、三查證」的原則，並聽清楚對方的聲音及談話內容，如有懷疑應立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線或110查證，以避免受害。

此外，警方也提醒，在日常生活中如發現可疑人、事、物，應主動向警察機關報案，讓詐騙歹徒無可乘之機。

(中時)