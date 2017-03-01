不服管教恐嚇教官 高職生判緩刑上法治教育課
林姓高職生，兩年前就讀台北市一所私立高職，因言行不當，不服陳姓教官管教，一周內兩度恐嚇教官，先用口頭恫嚇「要把你包一包」；又拿滅火器作勢攻擊。案經台北地方法院審理，法官認為林無法控制自己的情緒，面對教官本於職責的管教，不能體察自己的錯誤，依恐嚇罪判林拘役40天，可易科罰金，緩刑2年，並提供義務勞務80小時，還得上8場法治教育課。
判決指出，20出頭的林男，在北市大安區一所私立高職就學，2015年10月30日下午1點半左右，陳姓教官發現他有不當行為出面制止，林不服大嗆，還恫嚇說「要把你包一包」。同年11月5日近中午時分，林又有不當言行，陳教官出面管教，林這次不但不服管教，更拿起樓梯間的滅火器要攻擊，讓教官心生畏懼，還好在場其他人搶下滅火器，沒有發生事端。陳教官一周兩次被林恫嚇，憤而提告，案經檢方偵查起訴。
台北地院審理全案，法官認為林無法適切控制自己的情緒，面對教官就他在學校內種種生活上不當表現，本於職責施以管教時，未能體察己身錯誤，竟以恐嚇方式犯案，兩次行為犯意各別，應分開處罰，依兩個恐嚇罪判林應執行拘役40天，可易科罰金。但考量林犯後坦承錯誤，一時失慮才犯罪，且是高中在學程度，諭知緩刑2年；緩刑期間交付保護管束，定期到法院報到，另為讓林知道警惕，還得向公益團體提供義務勞務80小時，並上8場法治教育課。
(中時)
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