金正男案 2女和4在逃嫌犯共謀犯案

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金正男遭毒殺案，落網女嫌越南籍段氏香、印尼籍席蒂艾沙今天在大馬雪邦法庭，被控和另外4名在逃嫌疑人，共謀殺人，觸犯刑法第302條，如罪名成立最高刑罰可判死刑。

承審法官裁定全案將於4月13日再開庭。

大馬警方偵辦北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭毒殺案，今天將兩名落網嫌犯越南籍段氏香（DoanThi Huong，前譯段詩芳）、印尼籍席蒂艾沙（Siti Aisyah，譯音）控上法庭。

大馬媒體「中國報」報導，這兩名女嫌犯被控和另外4名在逃嫌疑人，今年2月13日上午約9時在第2吉隆坡國際機場候機室，共謀殺害金處（Kim Chol，譯音）。

報導說，席蒂艾沙的律師團律師魏順成要求法庭核發封口令，嚴禁警方及任何可能的證人，發表任何損害女嫌利益的言論，確保案件公平審理。

大批媒體今天上午集聚雪邦法庭，排隊登記進入法庭採訪，但旁聽座位有限，並非所有媒體都能進入採訪，另外，包括越南及印尼駐大馬使館人員也都抵達法庭。1060301

(中央社)