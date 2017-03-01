陸男騙財騙色 受害女子達40人
中國大陸廣州市1名男子過去4年來騙財騙色，受害女子多達40人，一些人還為他生了小孩。
南方都市報今天報導，去年11月，居於廣州荔灣的30歲彭姓女子產下一對雙胞胎女嬰，其中1名女嬰因早產夭折，而孩子的父親卻於同年10月不見蹤影。
由於彭姓女子欠下醫院人民幣10多萬元（新台幣45萬元以上）債務，只好求助媒體找尋男友，不料在尋找過程中，卻出現不少其他女子尋找同一人。
在眾多女子中，27歲吳姓女子於今年1月到荔灣公安分局石圍塘派出所報警，表示於2016年4月通過手機交友軟體認識了名叫阿標的男子並相戀，當年12月阿標失聯。
相戀期間，阿標以各種藉口向她索取了20多萬元。
她看到媒體出現尋找阿標的訊息後意識到自己受騙，於是報警，而警方隨即展開調查。
據報導，今年1月9日，名叫阿標的30歲鶴山男子向荔灣警方投案。
民警調查發現，阿標從2012年開始，虛構自己是「印刷廠老闆」，同時與多名女子交往，繼而「談婚論嫁」，期間有女子因此懷孕、生產。
阿標供述，最高峰時期，他同時與6、7名女子保持戀愛關係，共交往約40名女子。
警方調查顯示，阿標於2012年離婚，至今無業，也無固定收入來源。
離異後，他虛構身分，在朋友圈打造「高富帥」和充滿愛心的形象向受害女子騙財騙色，在收到對方的轉帳後便失去聯繫。
報導表示，阿標以非法占有為目的虛構事實騙取他人財物，數額較大，目前已被逮捕。1060301
(中央社)
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