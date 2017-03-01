國防部首公開證實 愛國者飛彈進駐花東
因應中共戰略轉型，國防部首度公開證實愛國者飛彈進駐花東地區；在防衛南海上，海軍南沙定期偵巡任務結合空軍聯平操演，並執行海空聯訓、聯合護漁、海上運補及人道救援等。
立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長馮世寬進行業務報告，根據國防部送至立院的報告中指出，前瞻中共戰略轉型及新式武器裝備投入，國軍藉由革新演訓作法、靈活兵力調整及擴大軍種交流等作為，強化各項戰備整備。
國防部指出，海軍南沙定期偵巡任務結合空軍聯平操演共同實施，並執行海空聯訓、聯合護漁、海上運補及人道救援等演練，擴大海、空戰備巡護力度。
而為了強化聯合防空作戰效能，國防部表示將原屬於國防部參謀本部的「防空飛彈指揮部」移編「空軍司令部」，統一防空作戰指管事權，並適切調整愛國者飛彈連進駐花東地區，藉年度戰備演訓驗證執行成效，以確保防衛作戰有效遂行。這是國防部首度公開證實愛國者飛彈進駐花東地區。
國防部指出，部隊訓練採「實戰化」模式，將虛擬實境導入合成化戰場，置重點於各類型精準武器射擊、三軍兵、火力協調等項目。
國防部說，除了完成陸軍「實兵模擬接戰系統」建案作業外，目前正研析借助國內虛擬技術優勢，結合虛擬實境（virtual reality）、擴增實境（augmented reality）及雲端運算等技術，以導入至部隊模擬訓練與實兵演練。
資安方面，國防部表示，自民國106年1月起，逐步整合國軍各層級資通電部隊組織能量，積極籌獲各項資電作戰裝備；台灣資訊化高度普及，也是國際駭客攻擊對象，國防部積極培養資訊人才及提升資訊基礎安全設施，另藉中研院、中科院及國內學研能量整合，建構多層管控網路防禦，確保資電、指管戰力完備。1060301
(中央社)
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