棋聖王立誠將返台 一對三對奕
曾連續3年獲日本棋院「棋聖賽」冠軍的旅日棋手王立誠，將於5日返台參加九華山地藏王盃圍棋錦標賽開幕典禮，並下指導棋，與3人同時對奕。
嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森今天表示，日本棋聖王立誠，將於5日在地藏王盃圍棋錦標賽開幕典禮時，下「一對三」指導棋，與雲嘉南3名學生對奕，地藏庵將以網路直播。
黃俊森指出，王立誠將分別與雲林七段棋士鄭皓文（就讀國立體育大學）、嘉義七段棋士葉韋廷（就讀高雄醫學大學）、台南六段棋士彭筱媗（就讀文元國小）等3名年輕棋士同時對奕。
當天上午9時30分，地藏庵將透過網路直播，並在地藏庵前廣場架設200吋電視牆供民眾觀賞；喜愛圍棋的民眾可透過Youtube、FB地藏庵粉絲團線上觀看。
嘉義市圍棋協會理事林煥章表示，現年58歲的王立誠是南投人，小時候就有「神童」之稱，1971年赴日本學棋，投身已故棋士加納嘉德九段門下。
王立誠於1972年成為日本棋院初段，1988年晉升九段，曾連續3年（2000年-2002年）獲日本四大棋賽最高獎金「棋聖賽」冠軍（單次獎金約合新台幣1140萬元）。
林煥章指出，王立誠於2000年因手握「棋聖」、「十段」、「王座」三冠，因此被喻為日本棋界第一人。據他了解，王立誠在「棋聖賽」前2個月就開始健身，早上游泳、下午慢跑，以因應比賽所需的體力。
黃俊森表示，王立誠此次返台下指導棋，表明絕不收禮金，九華山地藏庵董事會為感念他的情誼，特別以台灣檜木打造一個台灣地形的獎盃，作為他返回日本後的珍藏品。
黃俊森指出，今年報名地藏王盃圍棋的選手有950人，其中七段組有34人報名，可謂高手雲集，又有日本棋聖王立誠返台指導，機會難得，歡迎對圍棋有興趣的民眾踴躍前往觀奕。1060301
(中央社)
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