立委質疑勞檢未查勞保 勞動部澄清

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民進黨立委林俊憲今天表示，雇主未替勞工投保勞保事件層出不窮，但勞動部在勞檢時，對於勞保、勞退等項目，根本沒有主動稽查，嚴重影響勞工權益。

林俊憲上午在立法院召開記者會指出，日前發生青少年深夜打工遭斷掌，以及蝶戀花賞櫻團翻車事件，都發現該名少年與司機、領隊，通通都沒有投勞保，甚至還有公會爆料指出，遊覽車靠行司機9成都沒有勞保。

他說，勞動部民國105年11月公告「106年度勞動檢查方針」，將勞保投保與勞工退休金提撥項目，列為檢查重點，但實際上除了專案檢查或勞工檢舉外，勞檢根本就不會檢查勞保、勞退，最多只有發給雇主1張確認清單，讓雇主自行勾選。

此外，林俊憲說，勞保局對於勞工檢舉雇主違法的申訴途徑，沒有隨著時代變遷，只接受以「書面」方式申訴，要求應該簡化檢舉流程，並提供多元化申訴管道。

勞動部職業安全衛生署簡任技正劉約瑟說，勞動部在進行勞動檢查的一般檢查與專案檢查中，都有把勞保投保資料與核實加保部分，納到檢查項目中。

他說，目前勞保投保事業單位高達50多萬家，檢查人力有限，依照檢查重點與優先順序來檢查。他表示，地方主管機關檢查時，還是需要看事業單位投保情況，如果發現沒有投保或高薪低報，會依照權責來裁處。

勞動部勞工保險局組長劉金娃說，目前勞保約有1016萬名被保險人，但還是有勞工發生事故，卻在保障外，未來會儘量檢討。

她說，對於勞工檢舉，只要有民眾、勞工朋友來檢舉，不論電話、E-mail都會接受，也會提醒勞工相關的注意事項，相關說明可以檢討在官網寫得更充分一些。1060301

(中央社)