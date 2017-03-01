旅日「棋聖」王立誠5日來嘉下指導棋

華山地藏庵董事長黃俊森將致贈這座台灣檜木雕，感謝棋聖王立誠。（廖素慧攝）

九華山地藏庵董監事期待棋聖王立誠返台。（廖素慧攝）

旅日「棋聖」王立誠，5日將於嘉義市九華山地藏庵舉辦的第5屆地藏王盃全國圍棋錦標賽中，與3名學生棋手對弈，1對3下指導棋，是台灣棋界難得一見的盛會，可透過youtube現場直播觀棋賽。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，自己是棋迷，求學時期曾自學圍棋，因考大學而中斷，至今頗為懊悔，因此，更加著力於推廣圍棋，鼓勵孩子下棋訓練邏輯推理能力。

黃俊森透過旅居日本、與「棋聖」王立誠毗鄰而居的弟弟，力邀行程滿檔的王立誠返台，8 個月前敲定檔期，訂於本月5日上午9時，在九華山地藏庵，與7段大學生棋手鄭皓文、葉韋廷及6段國小女棋手彭筱媗，進行1對3的指導棋賽，全程現場直播，在youtube九華山地藏庵地藏王盃圍棋賽棋聖王立誠指導棋、九華山地藏庵臉書粉絲頁可觀賞。

(中時)