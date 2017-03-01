合推轉型正義 228相關3紀念館簽署合作
為了整合資源，合作推動轉型正義，228國家紀念館、台北228紀念館及國家人權博物館三館今（1）日早上於台北228紀念館簽署合作備忘錄。未來將集結三個館來自中央、地方政府和民間的資源，第一步先進行史料的整理，紀念館的活動也有機會合作。
文化部長鄭麗君致詞時表示：「昨天是228，但是我們莫忘，228只是一個開始。昨天蔡英文總統說，『是時候了，我們要全面推動轉型正義。』轉型正義不能留給後人。過去我們常說歷史留給後人，我們就是後人。」
鄭麗君表示，目前國家人權博物館的籌備已經在去年十月之後進入中程計畫階段，近日也已經完成組織法研議，送至行政院。「接下來就看立法修法的進度，以及博物館的軟硬體規劃等。」
鄭麗君也指出，過去民間已經為了推動轉型正義做了很多事，「未來政府也要盡自己的責任。」像是文化部轄內的國家人權博物館，以及將推動轉型的中正紀念堂。
位於台北市228紀念公園內的「台北228紀念館」，成立於1997年，是台灣最早典藏和展示228事件的紀念館，集結萬餘件前美國駐台北副領事葛超智收集的檔案。
加上位於台北市南海路、保有2300件受難者補償卷宗的「228國家紀念館」，以及位於景美人權文化園區、承接一萬多件受難者補償卷宗的「國家人權博物館」，三個館各自擁有豐富的228和白色恐怖時期的文物史料。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。