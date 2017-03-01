合推轉型正義 228相關3紀念館簽署合作

為了整合資源，合作推動轉型正義，228國家紀念館、台北228紀念館及國家人權博物館三館今（1）日早上於台北228紀念館簽署合作備忘錄。未來將集結三個館來自中央、地方政府和民間的資源，第一步先進行史料的整理，紀念館的活動也有機會合作。

文化部長鄭麗君致詞時表示：「昨天是228，但是我們莫忘，228只是一個開始。昨天蔡英文總統說，『是時候了，我們要全面推動轉型正義。』轉型正義不能留給後人。過去我們常說歷史留給後人，我們就是後人。」

鄭麗君表示，目前國家人權博物館的籌備已經在去年十月之後進入中程計畫階段，近日也已經完成組織法研議，送至行政院。「接下來就看立法修法的進度，以及博物館的軟硬體規劃等。」

鄭麗君也指出，過去民間已經為了推動轉型正義做了很多事，「未來政府也要盡自己的責任。」像是文化部轄內的國家人權博物館，以及將推動轉型的中正紀念堂。

位於台北市228紀念公園內的「台北228紀念館」，成立於1997年，是台灣最早典藏和展示228事件的紀念館，集結萬餘件前美國駐台北副領事葛超智收集的檔案。

加上位於台北市南海路、保有2300件受難者補償卷宗的「228國家紀念館」，以及位於景美人權文化園區、承接一萬多件受難者補償卷宗的「國家人權博物館」，三個館各自擁有豐富的228和白色恐怖時期的文物史料。

(中時)