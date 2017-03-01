最美亞姐曾當小三 楊恭如遭正宮怒掌摑

楊恭如以亞姐冠軍之姿進演藝圈，曾紅極一時。（圖／取材自楊恭如微博）

香港女星楊恭如1995年以香港亞洲小姐冠軍，擁「最上鏡小姐」稱號，並踏入演藝圈，還被媒體譽為「亞姐中的亞姐」，43歲的楊恭如曾紅極一時，但近期她成為誹聞絕緣體，每回現身總是看到她與媽媽同行，近日再被拍到她與媽媽逛街，成為話題，不過她曾捲入上海富商婚外情，遭正宮賞巴掌，事件轟動一時。

楊恭如以亞姐冠軍之姿進演藝圈，曾是一線女星、紅透天，如今卻是鮮少人知曉，而楊恭如近年身邊都不見男伴，多數時間都在母親身旁，其實楊恭如經歷過一段鬧得滿城風雨的風波，2002年與上海富商周正毅有一段情，並搬入豪宅，當時被曝背後金主是周正毅，但楊恭如稱周是老朋友，相隔7個月後，楊恭如遭女子當眾掌摑並大罵：「你敢搞我老公！」據悉，她就是周正毅得正宮。

事後周正毅曾出面維護楊恭如，不過這也大傷楊恭如形象，事後楊恭如終承認當年小三身分，但她的演藝事業也產生不小衝擊，近年她則把演藝重心轉往大陸發展，而當楊恭如談到婚姻時，還曾觸景傷情淚流滿面。

(中時電子報)